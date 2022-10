Prijsstijgingen zetten broos herstel kleinbedrijf onder druk

Ondernemers gaan gebukt onder de hoge prijzen van met name energie. Bijna zes op de tien ondernemers zegt deze niet of slechts deels te kunnen doorberekenen. Daarnaast heeft 57% van de ondernemers last van een verstoorde aanvoer of afzet van diensten of producten. Verder geeft 53% aan financiële tekorten niet aan te zien komen en er dus te laat naar te handelen.

Verschillen

Binnen het mkb zijn veel verschillen waarneembaar. Zo blijft het herstel van door corona getroffen sectoren, zoals (detail)handel, zorg/verzorging, horeca en cultuur achter. Ook lopen bedrijven die zich richten op zakelijke klanten verder uit op bedrijven die zich op consumenten.

Het aantal bedrijven dat technisch failliet is blijft met 28% hoog. Bovendien verdient slechts 43% van de kleine ondernemers meer dan het minimumloon. Eén op de drie zit zelfs onder bijstandsniveau.

Kwakkelen

De samenstellers van het rapport wijzen erop dat een derde van de ondernemers blijft kwakkelen, zelfs bij economisch herstel. Ze pleiten voor de invoering van een opheffingsfonds waarmee ondernemers via een langlopende lening schuldeisers kunnen aflossen en met betaling van ontslagvergoeding zonder privé faillissement met het bedrijf kunnen stoppen.

Bij levensvatbare bedrijven is er juist een enorme behoefte aan extra kapitaal om te investeren. „Die is nog nooit zo hoog geweest in onze metingen”, stelt Lex van Teeffelen, lector bij de Hogeschool van Utrecht. „Toegang tot kapitaal is van levensbelang. Er zal door vrijwel elke sector geïnvesteerd moeten worden in groene energieopwekking of het verlagen van het energiegebruik.”