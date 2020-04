’Miljardensteun voor Air France KLM’

De Fransen trekken 7 miljard euro uit om de luchtvaartmaatschappij te redden. Ministers Hoekstra (Financiën) en Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vertelden vrijdagavond hoe groot de Nederlandse steun is. Nationalisatie is niet aan de orde.

De Franse minister van Financiën Le Maire zegt dat Frankrijk in elk geval 7 miljard steun biedt aan de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij. Daarvan is 4 miljard euro bedoeld als garanties voor staatsleningen, 3 miljard is rechtstreekse staatssteun. In Franse media circuleert een bedrag van 3 tot 3,5 miljard euro voor het Nederlandse deel van de steun, Hoekstra en Van Nieuwenhuizen organiseren later op de avond een persconferentie met een toelichting.

Nationalisatie is volgens Le Maire niet aan de orde, dit pakket moet Air France KLM door de crisis heen slepen. In ruil voor de steun moet het bedrijf werk maken van het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Volg de persconferentie via DFT-verslaggever Yteke de Jong hieronder vanaf 21.00 uur.