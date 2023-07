TomTom navigeert succesvol op automarkt: ’Het beeld is een stuk vrolijker’

Amsterdam - De grote koerswijziging die vorig jaar is ingezet bij navigatiebedrijf TomTom begint zijn vruchten af te werpen. De omzet in het tweede kwartaal was een stuk hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Dat is te danken aan de groeiende verkoop van navigatietechnologie aan autofabrikanten, die de kaarten in hun infotainmentsystemen verwerken.

Een Renault Zoe met daarin navigatie van TomTom Ⓒ ANP/HH