Miljardensteun verzekeraars moet ziekenhuizen overeind houden

De woensdag in een brief aan ziekenhuisorganisaties NVZ en NFU toegezegde miljardensteun is een nadere uitwerking van de eerdere belofte van verzekeraars, om ziekenhuizen te gaan steunen in de huidige crisis. De regeling blijft van kracht zolang dat nodig is, beloven de zorgverzekeraars.

Blanco cheque

Aanvankelijk durfden niet alle zorgverzekeraars het aan om blanco cheques voor ziekenhuizen uit te schrijven, zonder dat daar garanties van de overheid tegenover stonden. Maar onder druk van de markt is nu toch besloten om de ziekenhuizen maandelijks hun oorspronkelijk verwachte omzet volledig voor te schieten. In totaal gaat de regeling verzekeraars miljarden kosten. Zorgverzekeraars hebben zo’n €10 miljard als buffer op de plank liggen, bedoeld voor situaties als deze.

Bekijk ook: Noodpakket voor fysio en tandarts goedgekeurd

Vooral ziekenhuizen die recent grote investeringen hebben gedaan, maar ook kleinere streekziekenhuizen en natuurlijk de zorginstellingen in Brabant die afgelopen maanden overspoeld werden met coronapatiënten, zitten nu in financieel zeer zwaar weer.

Vrijwel alle ziekenhuizen zagen hun omzet afgelopen maanden met 40 tot 50% kelderen. De helft van de bedden in alle ziekenhuizen staat momenteel leeg. Uitsluitend patiënten in een levensbedreigende situatie worden nog behandeld. Dat scheelt de ziekenhuizen een enorme omzet, aangezien zij al die tijd geen lege bedden konden declareren bij verzekeraars. Met de bevoorschotting is dat probleem van de baan.

Liquiditeitsprognose

In hun jaarrekening over 2019 moeten ziekenhuizen momenteel een liquiditeitsprognose maken tot volgend voorjaar. Voor vrijwel alle instellingen geldt dat die prognose naar nul gaat of daar zelfs ver onder schiet. Om te voorkomen dat accountants gedwongen worden hierdoor vraagtekens te plaatsen bij de continuïteit van de ziekenhuizen, zeggen zorgverzekeraars in een gezamenlijke verklaring toe dat „alle zorgaanbieders die onder de basisinfrastructuur van de zorg vallen dusdanig worden bevoorschot en bekostigd, dat de continuïteit van de basisinfrastructuur van deze zorgvoorzieningen door de gevolgen van het coronavirus niet in gevaar komt.”

Volgens ingewijden biedt deze toezegging zekerheid in de huidige onzekere tijden, zowel voor de accountants die de jaarrekening van ziekenhuizen moeten goedkeuren als voor de instellingen zelf. Ook Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) reageert opgelucht: „De bodem van de financiële buffers kwam snel in zicht’, Als er nu niks was besloten, dreigden veel ziekenhuizen de salarissen niet meer te kunnen betalen. Het is mooi dat dit zo kan.”