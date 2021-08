’Rijkste man Azië wil T-Mobile Nederland kopen’

Eerder werd al bekend dat moederbedrijf Deutsche Telekom zijn Nederlandse activiteiten in de etalage had gezet.

Volgens de bronnen heeft Reliance een adviseur ingeschakeld om een mogelijk bod te onderzoeken. Hoeveel geld het bedrijf over heeft voor een deal, is niet duidelijk. Deutsche Telekom zou ernaar streven ongeveer 5 miljard euro op te strijken met de verkoop.

Een woordvoerder van Reliance was niet direct beschikbaar voor commentaar. Deutsche Telekom heeft laten weten niet te willen reageren. Eerder kwam al naar buiten dat er meer geïnteresseerde partijen zijn voor een overname van T-Mobile Nederland, onder meer de investeerders Apax Partners en Apollo Global Management.

Grootste in India

Reliance is qua marktwaarde het grootste bedrijf van India. Ambani begon met zijn zakenimperium in de oliesector maar richt zich de laatste tijd meer en meer op digitale diensten als chats. Zijn vermogen wordt geschat op 78,8 miljard dollar, waarmee hij twaalfde staat op de wereldwijde ranglijst van rijkste personen van Bloomberg.

Deutsche Telekom heeft een belang van 75 procent in T-Mobile Nederland. Het overige kwart van de aandelen is in handen van Tele2, dat in 2019 zijn Nederlandse activiteiten samenvoegde met die van T-Mobile Nederland.

Door overnames en de werving van nieuwe klanten behoort T-Mobile Nederland tot de top 3 op de Nederlandse telecommarkt. Vorig jaar nam het bedrijf nog Simpel over, waardoor het in één klap 1 miljoen nieuwe mobiele klanten binnenhaalde en de grootste speler op de mobiele markt werd.