'Kleine omzetgroei Boskalis'

De omzet wordt in doorsnee geraamd op bijna 1,6 miljard euro, tegen ruim 1,5 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst komt naar verwachting uit op 183 miljoen euro, tegen 253 miljoen euro vorig jaar. In de eerste helft van 2014 werd de winst gestuwd door een positieve bijdrage van 100 miljoen euro uit projectafwikkelingen en annulerings- en vertragingsvergoedingen.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) komt volgens de ramingen uit op 376 miljoen euro. Boskalis heeft aangegeven dat de eventuele eenmalige baten dit jaar substantieel lager zullen uitvallen dan de meevaller van 200 miljoen euro die vorig jaar in het resultaat werd verwerkt.

Fugro

Rabobank vraagt zich in een vooruitblik af of het bedrijf opmerkingen zal maken over de plannen voor het belang in Fugro van ruim 25 procent. Rabo heeft aangegeven te verwachten dat Boskalis binnen zes tot twaalf maanden een bod op alle aandelen Fugro zal uitbrengen. Volgens Rabo is een bod op de korte termijn onwaarschijnlijk in verband met de juridische strijd tussen beide bedrijven.

KBC Securities meldde dat Boskalis waarschijnlijk solide resultaten zal laten zien.