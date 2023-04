Beursblog: Wall Street pakt winst over breed front, AEX blijft achter

Door Theo Besteman

Wall Street is maandag met winst gesloten. De stijging was over een breed front zichtbaar. Een gunstig industrierapport voor New York gaf steun. In Amsterdam is de AEX maandag met klein verlies onder 760 punten de handel uitgegaan. Technologiebedrijven als ASML en ASMI verloren terrein na een negatieve verwachting van chipmaker TSMC. Rentegevoelige fondsen alsAegon, ING en ASR koersten onderin. Investeringsfonds Prosus werd afgetekend winnaar.