Beursexperts zien in oktober vooral brood in ING en ASML

De AEX moest in september nog flink terrein prijsgeven met per saldo een min van bijna 6% mede nadat de Federal Reserve (Fed) benadrukte nog niet klaar te zijn met de strijd tegen de inflatie en nieuwe renteverhogingen in het vooruitzicht stelde. De zorgen bij beleggers over een economische neergang vooral in Europa staken eveneens de kop op, onder meer vanwege de torenhoge inflatie bij veel EU-landen.

In de nieuwe beursmaand verwacht bijna de helft van de respondenten dat er een einde komt aan de neergaande lijn voor de AEX die in augustus ook al stevig omlaag ging. Volgens de optimisten ligt de weg vrij naar een herstel bij de koersen. Ruim een derde voorziet echter dat de hoofdgraadmeter in Amsterdam de weg omlaag vervolgt. Iets meer dan een kwart houdt er rekening mee dat de Amsterdamse beurs per saldo een pas op de plaats maakt.

Voorkeur AEX-aandelen

Voor de langere termijn is de stemming onder de beursexperts verdeelder. Ruim een derde gaat er van uit dat de AEX over zes maanden groen kleurt, terwijl iets minder dan 30% meent dat de belangrijkste graadmeter er bedrukt voor komt te staan.

Met het cijferseizoen voor in aantocht zien beursprofessionals deze maand bij de individuele AEX-aandelen vooral brood in bankconcern ING en chipfabrikant ASML. Levensmiddelenconcern Unilever, waar topman Alan Jope zijn afscheid heeft aangekondigd, staat ook op de lijst met favoriete aandelen.

Philips is in oktober opnieuw uit de gratie bij de beursexperts. Het aandeel van het zorgtechnologieconcern heeft mede vanwege de kopzorgen over problemen met de slaapapneuapparaten dit jaar harde klappen opgelopen. Staalbedrijf ArcelorMittal en bierbrouwerij Heineken vallen deze maand ook niet in de smaak.