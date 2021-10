Premium Het beste van De Telegraaf

Groente en bloemen duur en schaars door dalende productie ’Glastuinbouw overleeft de winter niet met deze gasprijzen’

Door Gert van Harskamp

Tomatenkweker Leo van der Lans verstookt fors minder gas, waardoor de tomatenopbrengst zo’n 30% lager zal liggen. Ⓒ Roel Dijkstra

Maasdijk - Het is nog lang geen winter, maar nu al zuchten kwekers van bloemen, tomaten, komkommers en paprika onder de stijgende gasprijzen. „De regering moet ingrijpen, want hier kun je niet voor telen”, waarschuwen glastuinbouwers over de kosten. De consument gaat het hoe dan ook merken. „Lege schappen dreigen en prijzen voor de tomaat, komkommer of het bosje bloemen zullen fors stijgen.”