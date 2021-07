Familiekunst van Cremer

Jan en Babette Cremer voor de Thomaskerk Ⓒ Monique Klinkenbergh

Directeur van Museum de Fundatie Ralph Keuning opende in de kerk de expositie Origins met Ivans beelden, waaronder een zeven meter hoge hommage aan zijn grootvader. „Voor deze werken heb ik hout, beton en staal gebruikt, materialen die ik langs de de weg vind of in ruïnes in de buurt van mijn atelier in Italië. Het aluminium van de figuren reflecteert het licht.”

Onder de aanwezigen waren veel bezitters van een werk van Ivan Cremer, zoals voormalig ballerina en presentatrice Merel Laseur, kunstverzamelaar Angelique Noortman, en tatoeagekoning Henk Schiffmacher.

Tatoeage-koning Henk Schiffmacher met zijn vrouw Louise. Ⓒ Marcel Steinbach

„Ik ken Ivan al vanaf zijn geboorte. Hij zat als klein jongetje al altijd te zagen en te timmeren. Ik heb het prototype van zijn beeld Birth of Apollo dat twee jaar geleden op de kunstroute ArtZuid stond”, zei Schiffmacher.

Angelique Noortman (l.), Hans van Manen, Merel Laseur en Hans’ partner Henk van Dijk (r.). Ⓒ Marcel Steinbach

„Ik had zijn beeld van een ballerina-been met spitsen uitgezocht. Toen het werd geleverd had ik net mijn enkel gebroken”, zei Merel Laseur. Ze haalde herinneringen op met choreograaf Hans van Manen, wiens ballet Without Words tijdens de expositie in de kerk wordt geprojecteerd.

Keuning zei dat hij nog geen werk heeft van Ivan, maar wel een aantal belangrijke schilderijen van Jan Cremer. „We barsten als museum momenteel uit onze voegen en hebben naast de dependance Kasteel het Nijenhuis ons oog laten vallen op een nieuwe locatie: een knalrode treinenloods pal naast station Zwolle. Verrast was Keuning over een glas-in-loodraam in de kerk van de Spaanse kunstenaar Antonio Sauro. „De Fundatie heeft als enig museum in Nederland drie schilderijen van hem.”

Ralph Keuning voor het raam van Antonio Sauro. Ⓒ Marcel Steinbach

Hoofdsponsor van het dagelijks gratis toegankelijke project Origins was handelshuis Van Eeghen. „We bestaan als familiebedrijf al sinds 1662 en juist het familieaspect van een eerbetoon van een kleinzoon voor zijn grootvader sprak ons aan”, zei Jeroen van Eeghen, topman van het bedrijf dat voortkomt uit de specerijenhandel en zich nu specialiseert in vitaminen en mineralen voor supplementen. „Omdat de Van Eeghens als doopsgezinden in de 17e eeuw voor gelijkheid waren, wezen ze het monopolie van de VOC af. Ze hadden eigen schepen.”

Ivan met zijn ouders Jan en Babette Cremer. Ⓒ Marcel Steinbach

Dirk Sijmons kon zich nog herinneren hoe de in 1966 opgeleverde Thomaskerk werd gebouwd. „Voor mijn vader was kunst essentieel in de protestantse kerken die hij ontwierp. Desnoods betaalde hij het ontwerp uit eigen zak. Hij was zelf trouw kerkganger van de Thomaskerk. Mijn moeder Tonny of ik moesten dan de preek voor hem in steno noteren omdat hij als kind doof was geworden door meningitis.”

Predikant Evert Jan de Wijer vertelde dat de grote fondsenwerver voor de Thomaskerk in de jaren zestig, Tim Overbosch, in bekende werk Het Bureau van schrijver J.J.Voskuil wordt vermeld als: de netwerkende Oud Zuid-dominee die statig door de Lairessestraat liep.