AEX dringt met steun van ASML verlies terug

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,3% lager op 620,22 punten. De Midkap-index ging 0,4% achteruit naar 969,51 punten.

Elders in Europa werd de stemming ook iets minder negatief. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

In de ochtend kwam er bemoedigend nieuws uit de Duitse industrie. De krimp in de bedrijvigheid verliep deze maand in een minder snel tempo dan werd verwacht.

Wall Street moest donderdagavond terrein prijsgeven nadat de vrees voor de economische impact van het coronavirus weer naar de voorgrond kwam bij beleggers. In Azië ging de Nikkei-index vanochtend met een klein verlies de week uit. Een verdere daling van de Japanse munt, de yen bood tegenwicht aan de toegenomen zorgen dat het coronavirus zich buiten China steeds verder verspreid.

In de overwegend roodgekleurde AEX werd DSM 0,4% minder waard. Het fijnchemiefonds heeft het Deense Glycom in handen gekregen voor €765 miljoen. Het bedrijf ontwikkelt bepaalde stoffen die ook in borstvoeding voorkomen.

Analisten bij KBC benadrukken dat de voedingstak van DSM sneller kan groeien dankzij de overname Glycom.

ArcelorMittal belandde in de achterhoede. Het staalconcern daalde 0,9%. ABN Amro raakte 1% kwijt. Voor AkzoNobel hadden beleggers 1,1% minder over nadat analisten bij Berenberg het verkoopadvies voor de verfreus handhaafden. Zij wijzen er op dat Akzo dit jaar de nodige moeite zal hebben met het verbeteren van de winstgevendheid.

Galapagos wist de sombere start snel weg te werken naar een plus van 0,9% in ractie op de resultaten die het biotechfonds donderdagavond nabeurs presenteerde. ASML behoorde ook bij de winnaars en kreeg er 0,5% bij.

Bam gebeten hond

Midkapper Bam duikelde maar liefst 6,7%. Het bouwbedrijf zag de winst over het voorbije jaar bijna halveren. De neerwaartse bijstelling van de prognose voor de marges in het lopende jaar viel ook in slechte aarde.

Air France KLM gleed nog eens 1,9% weg. Een dag eerder werd het luchtvaartaandeel al geraakt nadat het bedrijf had gewaarschuwd dat het coronavirus een stevige kostenpost oplevert.

AScX-fonds Ajax liep tegen een verlies van 2,5% op na de domper in de Europa League tegen het Spaanse Getafe.

Heijmans dat een dag eerder nog flink in de lift zat vanwege goed ontvangen resuluaten, nam gas terug en zakte 3%.

CM.com dat de plaats heeft ingenomen van de lege beurshuls van Dutch Star Companies kende op de lokale markt een zwak beursdebuut. De koers van het technologiebedrijf gleed 7,5% weg.