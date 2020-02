AEX onderuit door coronavirus en domper in VS

De AEX sloot 0,8% lager op 617,3 punten. Donderdag verloor de beursgraadmeter al 1,1%, na een dag eerder nog rond het hoogste niveau in negentien jaar te zijn gesloten.

De Midkap-index ging 1% achteruit naar 963,7 punten.

De overige Europese beursgraadmeters gingen eveneens onderuit. De Duitse DAX en Franse CAC 40 zakten 0,6% respectievelijk 0,5%. De Britse FTSE 100 daalde 0,4%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,7% en de Nasdaq-index 1,2% lager.

Dat de vrees voor het coronavirus sinds donderdag weer is opgelaaid, verbaast handelaar Gert Berendse van ING niet. „Het virus duikt ook steeds meer buiten China op. In Iran zijn nu twee doden gevallen. Het opstarten van de productie in de Chinese stad Wuhan verloopt voorts trager dan eerder gedacht. Steeds meer bedrijven, waaronder vanochtend Daimler, laten daarnaast weten sterk geraakt te worden door het virus.”

Directeur Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer wijt de sterke omslag in het beurssentiment eveneens aan verontrustende berichten die met het coronavirus samenhangen. „Eerder deze week overtrof het aantal mensen dat van het virus genas het aantal extra besmettingen, maar dat is nu weer andersom. We zien nu steeds meer besmettingen in Zuid-Korea. Dus zelfs als China het virus onder controle krijgt, is de impact nog niet weg. Wel ben ik ervan overtuigd dat de economische terugval gevolgd zal worden door een scherp herstel.”

Vermogensbeheerder Renco van Schie van Valuedge wijst bovendien op het zwaar tegenvallende nieuws over de Amerikaanse dienstensector. „De inkoopmanagersindex zakte geheel onverwacht van 53,4 tot 49,4, het slechtste cijfer in vele jaren. Dit past in ons plaatje dat de economische groei in de VS sterk aan het vertragen is. Dat de instroom van particulier geld naar aandelen in januari vrijwel een record bereikte, maakt mij ooit voorzichtig. Dit vindt meestal op de top van de markt plaats.”

In de AEX eindigde NN Group met een min van 2,2% onderaan. Donderdag klom de verzekeraar nog naar het hoogste niveau in negen maanden, op het bericht dat de activistische aandeelhouder Elliott een belang heeft genomen.

Staalgigant ArcelorMittal zakte 2,2%. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot 2,1% lager.

RD Shell raakte 1,9% kwijt na een terugval van de olieprijzen.

ING zakte 1,7%. Donderdag reageerden beleggers nog gelaten op het vertrek van topman Ralph Hamers.

Voor AkzoNobel hadden beleggers 1,4% minder over, na een herhaald verkoopadvies door de Duitse bank Berenberg. Zij wijzen er op dat de verfreus dit jaar de nodige moeite zal hebben met het verbeteren van de winstgevendheid.

Biotechnologiebedrijf Galapagos klom 2,8% op zijn jaarcijferpublicatie.

DSM werd 0,8% meer waard, in reactie op de aankoop van het Deense Glycom voor €765 miljoen. Het fijnchemiebedrijf ontwikkelt bepaalde stoffen die ook in borstvoeding voorkomen. Analisten bij KBC benadrukken dat de voedingstak van DSM sneller kan groeien dankzij de overname.

Bekijk ook: Hierom betaalt DSM een hoge prijs voor Deense aanwinst

Fugro en BAM verliezen fors

Midkapper Fugro leverde met een min van 7,7% de koerssprong van een dag eerder na de uitgifte van extra aandelen weer in.

BAM duikelde 5,2%. Het bouwbedrijf zag de winst over het voorbije jaar bijna halveren. De neerwaartse bijstelling van de prognose voor de marges in het lopende jaar viel ook in slechte aarde.

Air France KLM gleed nog eens 3,3% weg. Een dag eerder werd het luchtvaartaandeel al geraakt na de waarschuwing dat het coronavirus een forse kostenpost oplevert.

AScX-fonds Heijmans zakte 5,3%. Donderdag reageerden beleggers nog positief op zijn cijferpublicatie.

Ajax liep tegen een verlies van 1% aan na de domper van donderdag in de Europa League tegen het Spaanse Getafe.

Technologiebedrijf CM.com, dat de plaats heeft ingenomen van de lege beurshuls van Dutch Star Companies, verloor op de lokale markt 18,3%.