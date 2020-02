Beurslunch smaakt minder door coronavirus

door Johan Wiering

De AEX stond om kwart voor één 0,2% lager op 620,9 punten. De Midkap-index ging 0,3% achteruit naar 970,7 punten.

Elders in Europa was de stemming ook negatief. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,2% tot 0,4%.

De indexfutures wezen op een 0,4% tot 0,5% lagere start van de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 0,4% tot 0,7% donderdag.

Dat de vrees voor het coronavirus sinds donderdag weer is opgelaaid, verbaast handelaar Gert Berendse van ING niet. „Het virus duikt ook steeds meer buiten China op. In Iran zijn nu twee doden gevallen. Het opstarten van de productie in de Chinese stad Wuhan verloopt voorts trager dan eerder gedacht. Steeds meer bedrijven, waaronder vanochtend Daimler, laten daarnaast weten sterk geraakt te worden door het virus.”

Berendse vindt het niet vreemd dat de vanochtend uitgebrachte inkoopmanagersindex van de Europese industrie beter uitviel dan gedacht. „Hier zit een enorme vertraging in. veel bedrijven kunnen voorlopig nog doorgaan met produceren. Ik verwacht de komende weken echter veel slecht economisch en bedrijfsnieuws.”

In de ochtend kwam er bemoedigend nieuws uit de Duitse industrie. De krimp in de bedrijvigheid verliep deze maand in een minder snel tempo dan werd verwacht. Ook de industrie in de Europese Unie liet een verbeterd beeld zien.

In de AEX stond ING met een min van 1,8% onderaan. Donderdag reageerden beleggers nog gelaten op het vertrek van topman Ralph Hamers.

Staalconcern ArcelorMittal daalde 1,6%. RD Shell raakte 1,5% kwijt na een terugval van de olieprijzen.

Voor AkzoNobel hadden beleggers 0,6% minder over, na een herhaald verkoopadvies door analisten bij Berenberg. Zij wijzen er op dat de verfreus dit jaar de nodige moeite zal hebben met het verbeteren van de winstgevendheid.

Galapagos won 1,9%, op de resultaten die het biotechfonds donderdagavond nabeurs presenteerde. Chipmachinefabrikant ASML behoorde ook bij de winnaars en kreeg er 0,8% bij.

DSM werd 0,8% meer waard, in reactie op de aankoop van het Deense Glycom voor €765 miljoen. Het fijnchemiebedrijf ontwikkelt bepaalde stoffen die ook in borstvoeding voorkomen. Analisten bij KBC benadrukken dat de voedingstak van DSM sneller kan groeien dankzij de overname.

Bam gebeten hond

Midkapper Fugro leverde met een min van 7% de koerssprong van een dag eerder na de uitgifte van extra aandelen grotendeels weer in.

BAM duikelde 5,7%. Het bouwbedrijf zag de winst over het voorbije jaar bijna halveren. De neerwaartse bijstelling van de prognose voor de marges in het lopende jaar viel ook in slechte aarde.

Air France KLM gleed nog eens 2,7% weg. Een dag eerder werd het luchtvaartaandeel al geraakt na de waarschuwing dat het coronavirus een forse kostenpost oplevert.

AScX-fonds Ajax liep tegen een verlies van 1% aan na de domper van donderdag in de Europa League tegen het Spaanse Getafe.

Bouwbedrijf Heijmans dat de voorgaande dag nog flink in de lift zat vanwege goed ontvangen resultaten, nam gas terug en zakte 2,2%.

Technologiebedrijf CM.com, dat de plaats heeft ingenomen van de lege beurshuls van Dutch Star Companies, verloor op de lokale markt 8,7%.