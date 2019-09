Belagers Makro-moeder melden zich bij Casino

Křetínský heeft een omvangrijk beleggingsportfolio dat naast energiebedrijven en media-ondernemingen ook uit voetbalclub Sparta Praag bestaat. Het bod van 5,8 miljard euro dat hij samen met Tkáč uitbracht op Makro-moeder Metro ketste dit jaar af omdat te weinig aandeelhouders de deal steunden.

De twee zakenlieden krijgen nu wel een plek aan de bestuurstafel van de Franse supermarktgroep. Casino is volgens Křetínský en Tkáč een van de Europese winkelbedrijven die het best in staat zijn veranderingen in de sector op te vangen, schrijven ze in een verklaring van hun investeringsfirma Vesa Equity.

Casino, tevens moederbedrijf van Monoprix, is de laatste tijd bezig zijn omvangrijke schuldenlast terug te dringen. Het bedrijf zag er in juli van af dividend uit te keren voor komend jaar. Ook stoot het bedrijf voor miljarden euro's aan onderdelen af.