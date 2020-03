AEX trekt zich op aan krachtig Wall Street

De AEX stond na tien minuten handel 1,7% hoger op 551,3 punten. De AMX pakte er 2,3% bij op 857 punten.

Elders in Europa lieten de beurzen ook stevig herstel zien na de verliezen van 10 tot 15% van vorige week, die het gevolg waren van de angst voor de snelle verspreiding van het coronavirus buiten China.

Met winsten van 4,5% tot 5,1% voor de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters nestelt maandag zich tot de vijfentwintig beste beursdagen ooit in de VS. Beleggers gingen na de stevige verliezen van vorige week massaal op koopjesjacht, nadat centrale banken duidelijk maakten met steunmaatregelen te zullen komen. De markt rekent inmiddels op een renteverlaging door de Amerikaanse Fed met 50 basispunten deze maand en met nog eens 50 basispunten later dit jaar.

Bekijk ook: ECB klaar om eurozone nog meer te steunen

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen om half vier licht hoger zullen openen.

In Azië was de stemming vanochtend niet heel uitbundig. De winsten bleven tot minder dan 1% beperkt. Negatieve uitschieter was de Japanse Nikkei-index met een 1,2% lager slot, doordat de Wereldgezondheidsorganisatie zijn zorgen uitsprak over de verspreiding van het coronavirus in Japan.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Galapagos met een winst van 4,9% aan kop. Vorige week leverde het biotechnologiebedrijf na massale winstnemingen nog 25% in.

Chipmachinefabrikant ASML en Aegon wonnen ruim 2%.

Shell pakte er 1,7% bij, gesteund door het verdere herstel van de olieprijzen.

Bij de middelgrote fondsen stonden kabelbedrijf Altice Europe en bodemonderzoeker Fugro met winsten van 3,7% bovenaan. SBM Offshore steeg 3,1%. Investeringsmaatschappij HAL (+3,2%) heeft zijn belang in de maritiem dienstverlener vergroot van 15% naar ruim 20%.

Basic-Fit volgde met een winst van 3%.

