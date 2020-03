Beurs: rentesteun Fed duwt AEX omhoog

De AEX-winst was rond 16 uur nog 2,4% groot bij 555,3 punten. De AMX groeide 3,3% tot 865,2 punten.

„De hoop op steunmaatregelen zet de beurzen hoger”, aldus Simon Wiersma van ING Investment Office. Centrale bankiers en de ministers van Financiën van de grote economieën overleggen vandaag over de vorm van steun. „Of deze maatregelen snel effect op de reële economie hebben is de vraag, tegelijkertijd is dat voor beleggers op de korte termijn totaal niet relevant.”

Daarom keken beleggers nauwelijks naar de inkoopmanagersindex voor de eurozone, hoewel die in februari van 47,9 naar 49,2 steeg.

Wall Street biedt hoop

Elders in Europa lieten de beurzen geringer herstel zien na de verliezen van 10 tot 15% van vorige week, die het gevolg waren van de angst voor de snelle verspreiding van het coronavirus buiten China. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen 1,6% tot 2%.

Wall Street opende met rode cijfers, maar ging na de noodgreep van de Federal Reserve direct 0,7% omhoog.

De Dow Jones zakte 200 punten. Met winsten van 4,5% tot 5,1% voor de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters nestelde het zich maandag bij de 25 beste beursdagen ooit in de VS.

,,Centrale banken zitten klem. Ook overheden moeten meegaan. Ik veronderstel dat de steun vooral monetair zal zijn”, aldus analist Arne Petimezas van AFS Group net voor de renteingreep van de Federal Reserve.

,,De ECB is voornamelijk in de marge bezig. Die komt waarschijnlijk met een symbolische verlaging van de rente. Met een separaat programma proberen ze de kredietverlening aan bedrijven op gang te houden na de klap van het coronavirus”, aldus Petimezas.

„De Fed kan de rente verder omlaag brengen omdat die eerder – anders dan bij de ECB – is verhoogd. De Fed kijkt meer naar het hele macro-economische plaatje, en is erop gericht om de groei op peil te houden. De ECB mist daarin de politieke wil; de obligatieaankopen lopen tegen de zelfopgelegde limieten aan. En het vastleggen van marktrentes is waarschijnlijk in strijd met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over obligatieaankopen. De ECB heeft het hoofd in de schoot geworpen.”

In de obligatiemarkt is het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa bliksemsnel verscherpt, constateert Petimezas. Op de piek ging de rente voor tienjarige schuld van Italië, Spanje en Portugal met 0,2 procentpunt hoger ten opzichte van Duits staatspapier met dezelfde looptijd.

,,Als mensen bang worden, dan vinden ze die Zuid-Europese landen net als vroeger minder veilig. Omdat centrale banken weinig doen, is die reactie van beleggers ook best te begrijpen.”

De euro daalde 0,2% tot $1,112. Brentolie steeg met 3,3% tot $53,60 per vat en bitcoin zakte 0,6% tot $8869.

Zwaargewichten naar voren

Bij de Nederlandse hoofdfondsen bleef Galapagos met een teruggaande winst tot 4,4% nog aan kop. Vorige week leverde het biotechnologiebedrijf na massale winstnemingen nog 25% in.

Chipmachinefabrikant ASML en staalzwaargewicht ArcelorMittal wonnen 4% respectievelijk 2%. Arcelor rondde de verkoop van Nippon Steel in India af. In Italië zou het investeringen in de Ilva-fabriek met $300 miljoen afbouwen tot $2,1 miljard.

Shell pakte er 3,1% bij, gesteund door het verdere herstel van de olieprijzen.

ING werd met 10,6 miljoen aandelen het meest verkocht en klom 2,2%. De bank zou overwegen zich uit Turkije terug te trekken.

ABN Amro - onderwerp van onderzoek in de dividendfraudezaak - viel uit de toon en verloor 0,2% en koerste even op zijn laagste punt ooit: €12,44.

Bij de middelgrote fondsen ging SBM Offhsore met 6,2% winst aan kop. Het eerder hard gelande Air France KLM volgde met 6,1% toename. Dat het luchtvaartbedrijf uit de Stoxx Europe 600 index verdwijnt, deerde beleggers niet. Air France KLM vroeg om uitstel van de vliegtaks.

Fugro klom 6,1%. De bodemonderzoeker was mede door het mislukken van de uitgifte van een obligatielening vorige week nog de sterkste daler.

SBM Offshore steeg 5,9%. Investeringsmaatschappij HAL (+3,2%) heeft zijn belang in de maritiem dienstverlener vergroot van 15% naar ruim 20%.

Flow Traders won 0,2%. Vorige week was de flitshandelaar de enige winnaar, hoewel de plus van 1,2% wel erg karig was gelet op de enorme hectiek op de wereldwijde aandelenmarkten.

