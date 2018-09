IMCD voert winst en omzet op

IMCD boekte vorig halfjaar een omzet van 729 miljoen euro. Dat was 4 procent meer dan een jaar eerder. Het operationele bedrijfsresultaat (ebita) verbeterde met 11 procent naar 62 miljoen euro. De nettowinst, voor eenmalige kosten, verdrievoudigde bijna, naar 42 miljoen euro.

IMCD verwacht dat het bedrijfsresultaat in de rest van 2015 blijft groeien, ook zonder de invloed van overnames. Het bedrijf nam eerder dit jaar MF Cachat over. Die transactie biedt volgens IMCD duidelijke kansen op verdere groei in de Verenigde Staten.

Het bedrijf boekte vorig halfjaar groei in alle regio's. De omstandigheden in Europa en Australië bleven daarbij moeilijk. In Azië was de omzetgroei te danken aan gunstige wisselkoerseffecten. De opbrengsten bleven er tegen constante koersen stabiel. De operationele winst verbeterde er zonder wisselkoerseffecten wel met een vijfde.