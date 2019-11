Poolse werknemers keren terug naar huis

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van gegeven van het Poolse Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal Polen dat afgelopen jaar in het buitenland werkte kwam uit op 2,46 miljoen, een daling van 85.000.

Het is voor de Polen weer erg aantrekkelijk om eigen land te werken. De economische groei komt uit op 5%, de werkloosheid is sinds de afschaffing van het communisme nog niet zo laag geweest en de lonen stijgen hard.

Brexit

Daarnaast verlaten door de Brexit Poolse werknemers massaal het Verenigd Koninkrijk. Het aantal Poolse arbeidskrachten in het VK daalde met 98.000 tot 695.000. Dat betekent dat Duitsland met 706.000 Poolse arbeiders het VK voorbij is gestreefd als populairste buitenlandse werkbestemming.

„Laten we hopen dat deze daling, mogelijk aangemoedigd door de Brexit, in 2019 doorzet”, zegt hoofdeconoom van de Credit Agricole Bank Polska. „We hebben ze hart thuis nodig. Het is echter nog te vroeg om te roepen: ’ze komen terug’!”

Arbeidskrachten

Sinds Polen in 2004 lid werd van de Europese Unie is het aantal Poolse economische migranten meer dan verdubbeld tot een piek van 2,5 miljoen in 2017. De bevolking ontwikkelde zich tot de meest mobiele arbeidskrachten van de EU, toen de Polen het recht kregen om in andere EU-landen te werken.