HAL doet bod op alle aandelen TABS Holland

Amsterdam - Investeerder HAL Investments heeft een eenmalig bod gedaan in contanten op alle aandelen Timber and Building Supplies Holland (TABS), het voormalige Pontmeyer, die het nog niet in bezit heeft. HAL biedt 34,24 euro per aandeel voor het belang van 4,9 procent, zo staat op de site van handelsplatform NPEX.