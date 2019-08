SkypeOut toch te boek als communicatiedienst

SkypeOut weigerde eerder om zich te registreren bij de toezichthouder. Met een registratie komen bepaalde rechten en plichten volgens de Telecommunicatiewet. Zo moeten aanbieders van telecomdiensten zich houden aan regels voor onder meer veilig gebruik, privacybescherming, frequentiebeleid en eerlijke concurrentie. Na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak tussen Microsoft-dochter Skype Communications en de Belgische toezichthouder, heeft SkypeOut zich nu alsnog geregistreerd.

Voor SkypeOut is geen abonnement nodig. De gebruiker moet vooraf een bepaald tegoed kopen, daarna werkt dit tegoed als een soort prepaid-telefoonkaart. Eerder legde de ACM al een last onder dwangsom op aan Skype, omdat het bedrijf registratie weigerde. Deze werd opgeschort in afwachting van de uitspraak van het Hof en komt nu te vervallen.