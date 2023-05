Zorgondernemer redt leven op podium

„In Nederland kunnen 500.000 mensen geen huisarts krijgen”, weet De Jong. „Wij lossen het op”, klonk het zelfverzekerd in kasteel de Wittenburg in Wassenaar. „Wij proberen de gezondheidszorg te ontlasten door voortijdig kwalen op te sporen. Wat we het meest tegenkomen is diabetes type 2.”

Voor zijn diagnoses maakt hij veel gebruik van informatie-technologie, de heilige graal voor velen in de zaal. De Tilburgese it-prof. Max Louwerse ging zelfs zo ver om te zeggen: „Van Duits en Frans op school kun je je afvragen hoe nuttig het is. Maar van digitale vaardigheden is het zeker!”

Dat praktische vaardigheden overigens niet minder belangrijk zijn, liet De Jong pas nog zien. Toen BID-organisator Ralph van Hessen enkele maanden geleden een hartstilstand kreeg op het podium, wist De Jong hem te reanimeren met hulp van pr-ondernemer Jennifer Delano. „Ralph heeft wel een tijdje aan me gedacht”, zei De Jong vanwege de ribben die hij pijnlijk moest breken. „Daar zit ik niet mee!”, zei Van Hessen, die waarschijnlijk voorgóed nog dankbaar aan zijn redders zal denken.