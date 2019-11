Minimumbedrag Franse 5G-veiling 2,2 miljard

Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan de aanbeveling van de Franse telecomtoezichthouder Arcep. Die had een maximumprijs van 1,5 miljard euro geadviseerd. Daarbij hield de Franse telecomwaakhond rekening met de hoge investeringen die telecombedrijven moeten doen in de uitrol van 5G.

De Franse telecommarkt wordt gedomineerd door vier spelers: Orange, Bouygues Telecom, Iliad en dochterbedrijf SFR van Altice Europe.