'Beter Bed zet stap in juiste richting'

Amsterdam - Dat Beter Bed de eerste helft van een aanvullende lening in handen heeft gekregen na het behalen van bepaalde doelstellingen, betekent voor de beddenverkoper weer een stap in de goede richting. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport. Ze wijzen er daarbij op dat het bedrijf werk maakt van het aanpakken van zijn liquiditeitsproblemen.