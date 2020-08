FNV: ’KLM’ers moeten 13e maand, winstdeling of vakantiegeld inleveren’

De luchtvaartmaatschappij moet van minister Hoekstra (Financiën) komen tot een 15% kostenreductie om aanspraak te kunnen maken op een leningenpakket van €3,4 miljard om de coronacrisis te overleven.

Loonoffer

„KLM lijkt het reguliere maandsalaris in stand lijkt te willen houden en zoekt het loonoffer zoekt in andere financiële arbeidsvoorwaarden, zoals de winstdeling over 2019, dertiende maand en/of vakantiegeld”, zo meldt de FNV.

De luchtvaartmaatschappij zegt in een reactie dat er ’diverse scenario’s besproken worden’. Verder geeft KLM op dit moment inhoudelijk geen commentaar, wat ook de vakbonden zouden doen.

Slakkengang

Er is nog weinig gebeurd sinds Hoekstra eind juni met zijn voorwaarden kwam. Hoewel KLM technisch failliet is, lijken de vakbonden en KLM geen haast te hebben en twisten ze over procedures, agenda’s en definitiekwesties, bijvoorbeeld over het inkomen waarop een eventueel loonoffer gebaseerd zou moeten worden. Op social media uiten KLM-werknemers hun ongenoegen over de slakkengang van het proces.

Hoewel het kabinet wil dat de hogere inkomens bij KLM meer bijdragen aan de bezuiniging, laat het ministerie de invulling van de 15% aan de vakbonden en directie, blijkt uit een brief van het ministerie van Financiën aan vakbond FNV die is ingezien door De Telegraaf. Er is een bovendien een motie aangenomen door de Tweede Kamer, waarin inkomens tot anderhalf modaal bij KLM zo veel als mogelijk te ontzien bij de herstructurering.

Redelijk en haalbaar

De vraag of dat haalbaar is, in het licht van de voorwaarden van minister Hoekstra. „De motie dient bekeken te worden in het licht van wat redelijk en haalbaar is. Het is van belang dat de kostenreductie van 15% behaald wordt, zodat de onderneming ook op de langere termijn de werkgelegenheid zo goed als mogelijk kan waarborgen”, schrijft een ambtenaar van het ministerie, dat niet blij was met de externe communicatie van FNV over het gesprek dat ze vorige week had met de vakbonden.

Vakbond VNC meldt donderdag dat het zich niet per definitie committeert aan de voorwaarden van minister Hoekstra. De vakbonden hadden daar meteen bij betrokken moeten worden, zo staat in een brief aan leden. Maar volgens VNC moet KLM nog steeds een ander inhoudelijk afstemmen met Financiën, waardoor er nog geen volledig inzicht gegeven kon worden in het plan voor het loonoffer.

Gevoelig

Met het inleveren van de variabele componenten van het salaris en de loonsverhoging per 1 augustus zou de 15% al bereikt kunnen worden, stellen sommige vakbonden. Bovendien ligt ingrijpen in vaste salarissen gevoelig. KLM is niet het enige bedrijf in Nederland dat staatssteun krijgt, maar heeft als enige de ingreep in de loonkosten voorgeschoteld gekregen. Bijvoorbeeld it-personeel kan daardoor juist de deur uitlopen, omdat ze bij bijvoorbeeld KPN of de NS meer kan verdienen.