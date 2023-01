Volkswagen niet langer populairste automerk

Door tekorten aan chips en onderdelen kampte de autobranche vorig jaar, net als in 2021, met leveringsproblemen. Dat drukte de verkopen: er werden in totaal iets meer dan 312.000 nieuwe personenauto’s verkocht, 3,2% minder dan in het voorgaande jaar. Bij bijna een kwart van de verkochte auto’s ging het om een elektrisch exemplaar. In 2021 bleef de verkoop van EV’s net steken onder de 20%.

Besteld

BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat er dit jaar in totaal 340.000 auto’s geregistreerd gaan worden, flink meer dus dan afgelopen jaar. Voor een deel zijn die auto’s al besteld, ze moeten alleen nog geleverd worden. Verder zal het halen van deze prognose afhangen van economische en geopolitieke ontwikkelingen, niet in de laatste plaats van de oorlog in Oekraïne.

Voor dit jaar geldt voor zakelijke rijders een fiscale bijtelling van 16% voor het onbeperkt privégebruik van een elektrische auto. Maar het maximale bedrag waarover dit percentage geldt is verlaagd van 35.000 naar 30.000 euro. Over iedere auto die de auto meer kost dan dat bedrag moet net zoveel bijtelling worden afgedragen als voor elke andere auto, oftewel 22%.

Subsidie

Voor particulieren gaat de subsidiepot voor het kopen van een elektrische auto vandaag weer open. Wie er op tijd bij is kan een subsidie van €2.950 euro krijgen bij de aanschaf of privélease van een elektrische auto van maximaal €45.000. Afgelopen jaar was dat subsidiebedrag nog €3.350 euro. In de pot zit €67 miljoen, maar halverwege vorig jaar was dat bedrag al op.