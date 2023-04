Premium Het beste van De Telegraaf

Column: parttime doorwerken tot 70 jaar moet normaal zijn

Ik schreef al vaker over vroegpensioen. Deze column is de laatste daarover. We komen namelijk niet verder. Wéér gaan de vakbonden met het Ministerie van Financiën praten over meer faciliteiten voor vroegpensioen. Ik las 'per ongeluk': ze gaan in gesprek voor meer faciliteiten om langer door te werken.