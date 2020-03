’Testament opstellen moet nu ook via Skype kunnen’

Het coronavirus en de bijbehorende isolatie zorgt ervoor dat er steeds meer op afstand moet gebeuren. Ook het opmaken van een testament.

Noodwet

Daar is een notaris voor nodig, die normaal gesproken fysiek aanwezig moet zijn. Dat is nu niet meer raadzaam. Daarom heeft EPN, de specialistenvereniging van erfrechtnotarissen, om een noodwet gevraagd.

Volgens de EPN willen mensen juist nu hun testament in orde maken. Daaronder vallen ook veel mensen die in thuisisolatie zitten, of zich bijvoorbeeld in een verpleeghuis of ziekenhuis bevinden.

Voor hen moet er de optie komen om online, op afstand, een testament op te laten stellen, zegt EPN.