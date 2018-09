'Aanbod van olie blijft groter dan de vraag'

Volgens het IEA neemt het gebruik van olie dit jaar toe in het sterkste tempo van de afgelopen vijf jaar. Bovendien zwakt de productie in landen buiten oliekartel OPEC af. Die ontwikkelingen kunnen echter niet voorkomen dat de internationale olievoorraad voorlopig blijft groeien.

Het overaanbod is een van de belangrijkste redenen voor de scherpe daling van de olieprijs in het afgelopen jaar. Een vat Brentolie, de maatstaf voor onder meer olie uit Europa en het Midden-Oosten, kostte woensdag iets minder dan 50 dollar. In juni vorig jaar piekte die prijs nog op 115 dollar per vat.

Iran

De sterkste daling vond plaats in de tweede helft van vorig jaar, waarna olie in de eerste maanden van 2015 weer iets duurder werd. Sinds vorige maand gaat de prijs echter weer omlaag, richting het dieptepunt van 45 dollar per vat dat half januari werd bereikt.

De olievoorraad begint naar verwachting pas in het laatste kwartaal van volgend jaar te slinken, of nog later als het langer duurt dan verwacht voordat de internationale sancties tegen Iran worden opgeheven. Het overaanbod komt in de tweede helft van dit jaar overeen met circa 1,4 miljoen vaten olie per dag. Voor volgend jaar wordt een surplus van 850.000 vaten per dag voorspeld.

Wereldwijd worden volgend jaar naar verwachting 95,6 miljoen vaten olie per dag gebruikt. Dat zouden er bijna 1,5 miljoen meer zijn dan in 2015.