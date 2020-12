Banken bijna akkoord: Hema mogelijk woensdag al verkocht aan Jumbo-consortium

Het consortium Parcom en Van Eerd hebben een akkoord bereikt met de grootbanken ABN Amro, Rabobank en ING voor een lening van tussen de 280 en 300 miljoen miljoen om de overname van Hema te financieren. De partijen hebben ook nauw contact gehad met het ministerie van Economische Zaken, maar benadrukken dat er geen sprake is van staatssteun.

Voor het consortium zit de afgesproken periode van acht weken er bijna op om de boeken bij Hema door te nemen en de financiering van in totaal €300 voor de overname rond te krijgen. Het consortium was niet bereikbaar voor commentaar. Bronnen melden dat de nieuwe coronamaatregelen roet in het eten kunnen gooien.