Pearson doet belang Economist van de hand

Economist Group geeft wekelijks het nieuwsblad The Economist uit en verkoopt onder die merknaam ook andere publicaties en diensten. Pearson ontvangt in totaal 469 miljoen pond (659 miljoen euro) voor het belang, maakte het bedrijf woensdag bekend. De Italiaanse investeerder Exor neemt aandelen over voor 287 miljoen pond. De resterende stukken worden voor 182 miljoen pond teruggekocht door The Economist Group zelf.

Pearson probeert zich de laatste tijd meer te richten op digitale activiteiten. De verkoop van het belang in The Economist past in het streven van Pearson om zijn onderwijsdivisie meer centraal te stellen.

Exor is de investeringsmaatschappij van de Italiaanse zakenfamilie Agnelli. Het heeft verder onder meer een controlerend belang in automaker Fiat Chrysler en voetbalclub Juventus.