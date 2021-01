'Lagere inkomens somber over het nieuwe jaar'

Waar mensen uit alle inkomensgroepen het over eens zijn, is de verwachting voor de Nederlandse economie. In totaal verwachten ruim vier op de tien dat het daar dit jaar goed mee gaat, tegenover de helft, die juist een slecht jaar voorziet.

Van de mensen met een benedenmodaal inkomen denkt 41 procent er dit jaar op achteruit te gaan. Onder hogere inkomens is dat cijfer flink lager: 17 procent.

Ondernemers

De grootste groep ondernemers zegt er financieel redelijk goed voor te staan en verwacht dit in 2021 voort te zetten. Een kwart (25 procent) van de ondervraagde ondernemers denkt dat het in 2021 beter gaat en een net zo grote groep vreest juist slechter af te zijn met het bedrijf. Bij ondernemers met personeel is dat cijfer hoger: van hen verwacht een derde dat het slechter zal gaan.

Van de ondernemers met personeel zegt een kwart dat overheidssteun cruciaal is voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Nog eens een kwart kan het goed gebruiken, maar noemt het niet van levensbelang. 41 procent zegt geen steun van de overheid nodig te hebben.

Ondanks pessimisme over de economie denken bijna alle ondervraagde werknemers (92 procent) dat ze hun baan houden in 2021. Dat is iets lager onder werknemers met een lager inkomen (86 procent) dan onder werknemers met hogere inkomens (94 procent).