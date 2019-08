Financiële fondsen helpen Wall Street vooruit

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan, nadat de koersborden aan het begin van de sessie nog rood kleurden. Financiële fondsen zorgden mede voor de ommekeer. Evengoed bleven beleggers bezorgd over de afzwakkende economie. Ook houden ze de ontwikkelingen in de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China en de brexitperikelen in de gaten.