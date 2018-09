Prada blijft worstelen in China

De totale omzet in de eerste helft van dit jaar ging met 4 procent omhoog naar 1,82 miljard euro, maar in China gaat de verkoop fors omlaag. Vooral in Hongkong en Macau lopen de zaken slecht. Elders in de wereld gingen de verkopen wel omhoog, aldus het bedrijf.

Om de winstgevendheid op peil te houden, gaat Prada minder nieuwe winkels openen. Ook wordt een nieuwe lijn tassen geïntroduceerd in een lagere prijscategorie om meer klanten te trekken.