DNA-parel Bluebee in Amerikaanse handen

De aan de TU Delft verbonden Belgische professor computerwetenschap Koen Bertels richtte Bluebee in 2011 op. Onder leiding van ondernemer Hans Cobben slaagde dit bedrijf er in de loop der jaren in DNA steeds sneller en beter te analyseren.

Bluebee-topman Hans Cobben meent dat de overname het groeiperspectief ten goede komt. Ⓒ eigen foto

Illumina is ’s werelds veruit grootste producent van instrumenten waarmee DNA kan worden uitgelezen. Hoeveel het Amerikaanse beursfonds voor Bluebee betaalt, is niet bekend. Maar ongetwijfeld springen de investeerders die de afgelopen jaren meer dan €27 in het bedrijf staken er zeer goed uit.