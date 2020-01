Vlakke AEX wacht op jaarcijfers

Rond 12.20 uur noteerde de AEX-index vlak op 611,5 punten. De AMX ging 0,4% omlaag naar 932,8 punten. De koersenborden in Londen (-0,4%) en Frankfurt (-0,2%) kleurden eveneens rood, terwijl Parijs dichtbij de slotstand van woensdag bleef.

Volgens vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING) zijn beleggers op de Amsterdamse beurs in afwachting van bedrijfsresultaten. Chipmachinefabrikant ASML komt aanstaande woensdag als eerste AEX-fonds met de jaarcijfers. Na de fraaie koersstijgingen van de afgelopen maanden kan de beurs nog verder omhoog. „Maar dan moet dat wel bevestigd worden door goede cijfers en vooruitzichten van bedrijven”, zegt Wiersma.

De verwachtingen rond de jaarresultaten van ASML zijn hooggespannen. „De grote vraag is volgende week of ASML de verwachtingen kan waarmaken”, benadrukt Richard Abma (OHV Vermogensbeheer).

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,2% tot 0,4% in het groen. Wall Street had woensdagavond al de wind in de rug na de definitieve ondertekening van de tussentijdse handelsdeal tussen de VS en China. China belooft in de zogeheten fase 1-handelsdeal meer Amerikaanse goederen te kopen. Daarnaast zegde Peking toe patenten beter te beschermen en de financiële markt verder open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zien af van een eerder aangekondigde ronde van nieuwe importheffingen.

„De handelsdeal is meer een wapenstilstand dan dat de VS en China hun meningsverschillen hebben opgelost. Maar het is wel fijn dat beide landen er hun handtekening onder hebben gezet, want daar was wel eens wat twijfel over”, aldus Wiersma van ING.

In de AEX was Randstad (-2,4%) donderdagmiddag de grootste verliezer. De uitzender had last van de Britse detacheerder Hays, die waarschuwde dat de marktomstandigheden op de korte termijn lastig blijven.

Informatieleverancier Relx moest 0,4% afstaan na een verkoopadvies door investeringsbank Investec. Supermarktconcern Ahold Delhaize gleed 0,7% weg.

De financiële waarden kleurden rood na de voorgaande dag ook al onder druk te hebben gestaan. Zowel Aegon (-0,9%), ING (-0,7%), NN (-0,7%), ASR (-0,6%) als ABN Amro (-0,5%) ging achteruit.

Koploper Galapagos vervolgde juist de weg omhoog met een winst van 1,9%. De beurskoers van het biotechnologieconcern tikte vanochtend een record van €200 aan.

DSM veerde 0,9% op na de mindere gang van zaken in voorgaande dagen. Royal Dutch Shell ging 0,5% vooruit, gesteund door de licht aantrekkende olieprijs nadat energieagentschap IEA liet weten dat de olieproductie van Irak ’kwetsbaar’ is door de spanningen in de Golfregio.

KPN viel ook in de smaak en voegde 1,5% toe aan het vorige slot. ASML won 0,2% geholpen door de sterke resultaten van de Taiwanese chipfabrikant TSMC.

In de AMX deed ASMI (-1,1%) een stap terug na de koerssprong van 8,6% op woensdag vanwege enthousiasme over de orderontvangst. Vermogensbeheerder KBC hanteert nu een koersdoel van €125 voor de toeleverancier in de chipindustrie. Eerder was de richtprijs nog €110. Altice Europe liet 2,1% liggen.

Basic Fit mocht 0,3% bijschrijven. De Amerikaanse Work-outketen F45 overweegt een beursnotering in de VS.

Bij de kleinere fondsen schoot Neways 5,9% omhoog. De Brabantse elektronicatoeleverancier herstelde na de winstwaarschuwing van begin deze week.

Het lokaal genoteerde aandeel SnowWorld werd door beleggers 3,4% hoger gezet na goed ontvangen omzetcijfers.

