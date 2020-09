Wall Street vervolgt opmars bij opening

Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend, ondanks tegenvallende cijfers van loonstrookverwerker ADP over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. Daarnaast gaat de aandacht onder meer uit naar de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve later op de dag, dat inzage geeft in de staat van de economie van de Verenigde Staten.