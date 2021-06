Michiel Mol verkoopt reclamebureau Fightclub

Mol maakte fortuin met onder meer softewarebedrijf Lost Boys en spelletjesmaker Guerrilla Games, dat hij aan Sony verkocht. Daarnaast had hij een Formule 1-team en een ruimtevaartbedrijf, dat inmiddels failliet is. Zo’n 25 jaar geleden startte hij TCC. Bij het Bredase Fightclub, een van de grootste digitale bureaus van het land, werken zestig mensen.

De ondernemer verzekert dat de verkoop niet uit nood is geboren. Het ging ondanks corona best goed met Fightclub, zegt hij. „Na de eerste lockdown ging het hard achteruit, maar vanaf vorige zomer hebben we weer goed gedraaid. Dankzij de overheidssteun hoefden we ook niemand te ontslaan. Nu gaat het beter dan ooit. Dat is een mooi moment om het bedrijf te verkopen.”

Koper is het Belgische Customer Collective. Een overnamebedrag is niet bekend gemaakt. Mol was meerderheidsaandeelhouder. De twee andere aandeelhouders Stefan Nuijten en Cees Faes verkopen ook hun belang, maar blijven betrokken.

Mol heeft nog geen plannen voor de overnamesom. „Maar er zijn zo veel mogelijkheden”, zegt de schoonzoon van tv-makelaar Harry Mens. „Ik word ook veel benaderd door bedrijven met allerlei plannen.”