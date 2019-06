Sligro rondt overname moeder De Kweker af

De overname werd begin vorige maand aangekondigd zonder financiële details te geven. Het was Sligro vooral om De Kweker te doen, dat zich vooral op restaurants in Amsterdam en omgeving richt. Het groothandelsbedrijf wil de activiteiten van Vroegop AGF afstoten of afbouwen.

