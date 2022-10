Opnieuw forse rentestap ECB in strijd tegen inflatie

Vooraf hadden analisten deze renteverhoging al verwacht. Het is de tweede keer op rij dat de ECB de rente met 0,75 procentpunt verhoogt. „We zitten in een heel bijzondere situatie”, aldus ING-econoom Bert Colijn. „Tot september had de ECB de rente nog nooit in één keer met 0,75 procentpunt verhoogd.”

De inflatie in de eurozone was afgelopen maand opgelopen tot 9,9%. In het persbericht spreekt de ECB van een ’onverwachte en buitengewone stijging van de inflatie’. De zogeheten kerninflatie, geschoond voor energie, voeding en alcohol, was 4,8%. De ECB heeft een kerninflatie van 2% als formele doelstelling.

Analisten gaan ervan uit dat de ECB in de komende maanden de rente in stappen zal verhogen tot 2,5%, zo blijkt uit een peiling door persbureau Bloomberg.

Spaarrente omhoog

Op tal van fronten is al merkbaar dat de centrale bank bezig is met renteverhogingen. Banken beginnen aarzelend hun spaarrente te verhogen, de hypotheekrente is opgelopen tot gemiddeld 4,5%, bedrijfskredieten worden duurder en rentes op staatsleningen in de eurolanden stijgen ook al enkele maanden waardoor de financiering van staatsschulden duurder word.

Een hogere rente remt de groei van de economie af. Volgens ING-econoom Marieke Blom is Nederland vermoedelijk al in ’een milde recessie’ beland. Medio november maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend hoe hoog de economische groei in het derde kwartaal was.