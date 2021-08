’NVM houdt toch vast aan meerderheidsbelang in Funda’

Daarmee zet de brancheclub een conflict met een groep minderheidsaandeelhouders die pleit voor een grote, nieuwe aandeelhouder of een beursgang op scherp, schrijft Het Financieele Dagblad.

De beslissing om een meerderheidsbelang in Funda te houden, is de uitkomst van een langverwacht strategieonderzoek door de NVM.

De vraag was wat de onderneming aan moet met haar belangen in allerlei bedrijven, waarvan Funda de belangrijkste is. Bovendien zijn talloze internationale beleggers geïnteresseerd in de huizensite die eind vorig jaar nog werd gewaardeerd tussen de 340 miljoen en 410 miljoen euro.