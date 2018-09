Televisiebedrijven onder druk op Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent in de min op 17.419,75 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent naar 2083,56 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,6 procent achteruit, tot 5056,44 punten.

Het aandeel Viacom leverde 14 procent in. Het moederbedrijf van tv-zenders Nickelodeon en MTV en filmstudio Paramount zag zijn omzet in het tweede kwartaal onverwacht sterk dalen. Film- en tv-bedrijf 21st Century Fox werd 6,4 procent minder waard, na teleurstellende kwartaalresultaten en een versombering van de prognoses voor de rest van het jaar.

Walt Disney

Viacom en Fox hebben last van de dalende inkomsten uit de abonnementen voor betaalzenders. Die staan onder druk door de opkomst van internetdiensten als Netflix (plus 2,2 procent). TV-bedrijf CBS stond lange tijd ook op verlies, maar eindigde 3,6 procent in de plus.

Walt Disney stond opnieuw in de onderste regionen van de Dow Jones, met een min van bijna 2 procent. Het media- en entertainmentconcern verloor woensdag al 9 procent, onder meer na waarschuwingen op het vlak van kabeltelevisie. Ook Time Warner, eigenaar van onder meer CNN, zette zijn verliesreeks door met een min van 0,8 procent.

Chevron

Het koersverlies van de mediabedrijven volgt op een jarenlange stijgende lijn. Sinds 2009 werden aandelen in de mediasector in doorsnee ruim vijf keer meer waard. Alleen autobedrijven deden het volgens persbureau Bloomberg in die periode beter.

Oliebedrijf Chevron voerde de Dow Jones aan. Het oliebedrijf werd 1,4 procent meer waard, ondanks de verdere daling van de prijs van Amerikaanse olie. Die zakte met 0,4 procent naar 44,73 dollar per vat en bereikte daarmee het laagste peil sinds maart.

Euro

Kunstmestbedrijf CF Industries won 2,2 procent. Eerder op de dag werd bekend dat CF een groot deel van de activiteiten van de in Amsterdam genoteerde, Egyptische branchegenoot OCI overneemt. Er wordt een fusiebedrijf gevormd dat voor bijna driekwart in handen komt van aandeelhouders van CF.

De euro was donderdagavond 1,0930 dollar waard, tegen 1,0905 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.