Beurswaakhond VS pakt ook Coinbase aan: ’Miljarden verdiend met illegale dienstverlening’

Ⓒ ANP / HH

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft cryptoplatform Coinbase aangeklaagd. Dat bedrijf zou de regels voor beurshandel hebben overtreden, door diensten voor effectenhandel aan te bieden zonder de daarvoor benodigde registratie. Het nieuws komt een dag nadat de SEC cryptodienstverlener Binance had aangeklaagd.