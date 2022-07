Afpingelen op huis kan weer

„Wij zien dat de markt aan het draaien is. Biedingen nemen af, bezichtigingen nemen af. Makelaars en consumenten moeten er alleen nog aan wennen”, zegt directeur Gijs van Wijgerden van Makelaarsland. „Ons vak wordt leuker. Het is niet meer alleen het inleveren van een bod.”

Zelfs in Amsterdam hebben kopers nu kans om iets van de prijs te praten, verklaart aankoopmakelaar Niels Bakker. „Er worden soms prima woningen tegen een scherpe prijs neergezet, maar dan zijn er nauwelijks bezichtigingen. Een half jaar terug had je er wel dertig. Dan is de vraag of je nog moet overbieden.”

Makelaar Remmie Cornelissen uit de regio Utrecht ziet de meeste prijsdruk op kluswoningen. „Met aannemers is het nu tenslotte een drama. Dat biedt wel kansen voor kopers die een beetje handig zijn.”

Bij Vereniging Eigen Huis vindt men het een gezonde ontwikkeling. „Er is meer keuze, al loopt het animo terug. Maar het is nog niet zo dat de huizenprijzen dalen. Alleen gaat de koper niet meer ten koste van alles toeslaan.”