Bouwer BAM vindt nieuwe topman bij verfreus AkzoNobel

Joosten moet de opvolger worden van Rob van Wingerden, die eerder dit jaar vertrok.

Momenteel is Frans den Houter interim-topman van BAM. Na de benoeming van Joosten zal hij zijn rol als louter financieel directeur weer oppakken. Het is de bedoeling dat Den Houter en Joosten per 1 september dit jaar het bestuur van BAM vormen.

De 55-jarige Joosten heeft zijn gehele carrière in de verf gewerkt. Hij begon na zijn opleiding bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit eind jaren tachtig als marketing manager bij Sigma Coatings. In 2017 werd hij lid van de raad van bestuur bij AkzoNobel. In zijn functie als coo werkte Joosten nauw samen met topman Thierry Vanlancker was hij onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie en moest hij de groei bij AkzoNobel versnellen.

De aanstelling van Joosten is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders. Die komen daarvoor op 24 augustus bijeen. Joosten moet voor een periode van vier jaar worden benoemd. De centrale ondernemingsraad heeft al zijn goedkeuring gegeven.