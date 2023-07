Woningmarkt klimt uit dal: prijs koophuis stijgt

Uit cijfers van hypotheekverstrekkers in juni bleek al dat er sprake is van een omslag op de woningmarkt. Er worden meer hypotheken aangevraagd en het leenbedrag is hoger. De daling van de huizenprijzen zette vorig jaar augustus in.

Het Kadaster maakte bekend dat er in juni 16.585 woningen verkocht zijn. Dat is bijna 6% meer dan een jaar eerder. In het eerste halfjaar zijn 84.937 woningen verkocht, 7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat het herstel inzet, ondanks de hogere rente, komt omdat de vraag nog altijd het aanbod van woningen sterk overtreft, zo stelden de hypotheekverstrekkers eerder in De Telegraaf.

Twee weken geleden werd bekend dat het woningtekort is opgelopen naar 390.000 huizen. Ook spelen de tot juni gedaalde energieprijzen, stabiele hypotheekrente, loonstijgingen en de lage werkloosheid een rol in de aantrekkende woningmarkt. Bij starters bedroeg het gemiddelde leenbedrag in juni €323.000, terwijl dat bij doorstromers op de woningmarkt €341.000 was, zo bleek in juni uit cijfers van de Hypotheker.

Woonminister De Jonge was van plan om 100.000 woningen per jaar bouwen, maar moest zijn plannen onlangs bijstellen. Door eisen te stellen aan het aandeel betaalbare woningen, het gebrek aan makkelijk te bebouwen locatie en de maximering van de huren kunnen investeerders hun kostenplaatjes niet meer rond krijgen. Volgens Bouwend Nederland richt de woonminister zich op de verkeerde woningen op verkeerde locaties, met name in binnensteden. Die zijn het meest complex en hebben de meeste zaken bij de Raad van State tot gevolg, waardoor het jaren duurt voordat er een schop de grond in kan.