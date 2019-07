Alles zit Jumbo mee, ook in de Tour de France, waar Van Aert een etappe wint. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Supermarktketen Jumbo heeft de wind in de zeilen. De gesponsorde wielerploeg vliegt over de Franse wegen, Max Verstappen zit al comfortabeler in zijn RB 15 en het bedrijf scoort steeds betere cijfers.