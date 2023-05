DNB-baas vreest loon-prijsspiraal als vakbonden hun zin krijgen

„Ik heb eerder aangegeven dat 6 à 7 procent loonruimte verantwoord is. Als de centrale bank geen hulp krijgt van sociale partners en overheid om de inflatie te beheersen, dan zal de rente verhoogd moeten worden waarmee we alle vormen van besteding afremmen. We krijgen dan te maken met een langdurige, hardnekkige inflatie waardoor een veel agressiever monetair beleid nodig is”, aldus Knot zondag in het tv-programma Buitenhof.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde afgelopen week de rente opnieuw in de strijd tegen de hoge inflatie. Dat ging wel minder hard dan voorheen. Er kwam een kwart procentpunt bij tegen een half procentpunt de vorige keer.

Volgens Knot heeft dit effect. „We zien dat het beleid begint te werken. De kredietverlening aan burgers en bedrijven begint moeilijker te worden. We zien dat de huizenmarkt begint om te slaan. Ons beleid werkt met een zekere vertraging, de grootste effecten van wat we tot dusver hebben gedaan, die gaan nog komen”, legt de ECB-president uit.

Knot sluit echter niet uit dat als de inflatie niet onder controle komt, de rente verder verhoogd gaat worden tot 5 procent of hoger. Hij benadrukt dat dit niet de verwachting is. „Waar we in Europa gaan eindigen, daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen.”