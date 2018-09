NN blijft op kosten letten

NN boekte vorig kwartaal een nettowinst van 392 miljoen euro, werd woensdag gemeld. Dat is 56 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst uit voortgezette activiteiten verdubbelde bijna, naar 488 miljoen euro.

NN zag vooral verbeteringen bij de levensverzekeringen in Nederland en de Europese verzekeringsdivisie. Het bedrijf voldeed aan de eigen doelstellingen voor bezuinigingen. NN ziet echter nog altijd ruimte voor verbeteringen op dit vlak, die ervoor moeten zorgen dat de winstgevendheid van onder meer het Europese verzekeringsbedrijf omhooggaat.

Sterke kapitaalpositie

De verkoop van nieuwe producten zakte vorig kwartaal met 10 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 278 miljoen euro. Vooral bij de levensverzekeringen in Nederland nam de verkoop af, doordat er minder pensioencontracten werden afgesloten en verlengd. Bij de Europese verzekeringsdivisie zakten de verkopen met 4 procent. Vooral de pensioenverkopen in Turkije namen af, daar stond groei in Griekenland en Spanje tegenover.

NN is met een dochterbedrijf op het gebied van levens- en zorgverzekeringen actief in Griekenland. Door de aanhoudende politieke en economische onrust gaat de aandacht daar momenteel vooral uit naar het volhouden van de dienstverlening aan klanten. De directe blootstelling van NN aan Griekenland is volgens het bedrijf echter gering.

Volgens NN is de kapitaalpositie nog steeds sterk, ondanks de lastige marktomstandigheden.