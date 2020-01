Geweld Libië jaagt olieprijs omhoog

Brentolie noteert maandagochtend 1,8% hoger en kwam boven $66 per vat. Libië, lid van oliekartel OPEC, heeft zijn grootste olieveld deels stilgelegd vanwege beschietingen.

Het land is verscheurd door de strijd tussen de regering van Fayez al-Sarraj en de door Rusland gesteunde oppositieleider Hartar, die vrijwel het hele land onder militair gezag heeft gekregen. Hartar sluit olievelden om de opbrengsten niet langer naar de staatskas te laten vloeien en zo de armslag voor de regeringstroepen te beperken.

Nieuw probleem OPEC

De uitval vormt een nieuw probleem voor OPEC, nadat producent Saoedie-Arabië tijdelijk levering moest beperking na dronesaanvallen op zijn belangrijkste installaties.

OPEC-leider Saoedie-Arabië sprong dit weekend meteen in het gat en meldde voldoende voorraad te hebben om een tijdelijk tekort op te vangen.

De stijging is relatief: over tien dagen gezien staat de prijs van ruwe olie 5% lager. Volgens olie-analist Edward Bell van Bank Emirates zien handelaren het militaire conflict als tijdelijk. Als er een politieke oplossing wordt gezocht met behulp van Europese landen dan kan er „vrij snel” een omslag in productie komen en kunnen prijzen dalen.