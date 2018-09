McKinstry verwacht groei Wolters Kluwer vooral uit VS

Dat stelt Nancy McKinstry, bestuursvoorzitter van het aan de AEX genoteerde Wolters Kluwer, in een interview met de Financial Times.

Voor de langere termijn investeert het fonds in China, Brazilië en India. Die landen groeien wel, maar op een geringere schaal binnen Wolters Kluwer.

De Amerikaanse markt heeft nog veel potentie, aldus de topvrouw, omdat daar steeds meer artsen en juristen leren digitale data te analyseren en te verwerken voor hun eigen praktijk. In China staat dit nog in de kinderschoenen.

Direct op mobiel

In China en India slaan veel bedrijven en particulieren gebruik van gedrukte boekwerken al over, en gaan direct over op digitale data.

Maar volgens McKinstry is de minst gevolgde, maar relevantste ontwikkeling dat miljoenen Chinezen en Indiërs de pc overslaan en meteen mobiel aan de slag gaan.

De Amerikaanse McKinstry, die een groot deel van de omzet uit de VS binnenkrijgt, verwacht dat de dollar dit jaar tegenover de euro in waarde zal blijven stijgen. Daarentegen ziet ze niet dat China's groei op een laag niveau kan blijven.

Geld van schuld naar dividend

McKinstry staat te boek als iemand die eigen aandelen inkoopt. Dit jaar heeft Wolters Kluwer €140 miljoen aan aandeleninkoop uitgegeven, maar investeert zij de cash uit de vaste stroom ook in overnames en dividenduitkeringen.

Daarin is een omslag bereikt. Historisch gezien betaalde Wolters Kluwer veel aan schulden af, voordat de Amerikaanse de bestuurszetel kreeg, McKinstry heeft die schuld dermate afgebouwd dat voldoende geld vrijkomt voor overnames en dividend, stelt zij.

Meeste vrouwen in top

McKinstrey is sinds 2003 bestuursvoorzitter. Wolters Kluwer heeft onder haar vleugels 50% vrouwelijke bestuurders en andere leidinggevenden gekregen, tegen 20% van alle werknemers toen zij begon. Het loopt daarmee als Nederlands beursfonds voorop bij de eisen die de Nederlandse overheid heeft gesteld aan het bedrijfsleven.

Klik hier om het laatste nieuws van uw favoriete aandeel voortaan direct op uw smartphone te ontvangen